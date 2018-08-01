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Инвалид на Renault насмерть сбил переходившего «зебру» пенсионера в Подмосковье
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    Инвалид на Renault насмерть сбил переходившего «зебру» пенсионера в Подмосковье

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    Инвалид на Renault насмерть сбил переходившего «зебру» пенсионера в Подмосковье

    Москва, 1 августа. В подмосковном Одинцове насмерть сбили переходившего пешеходный переход пожилого мужчину. Как стало известно, пенсионера отбросило на несколько метров вперед от сильного удара при столкновении.

    По словам очевидцев, водитель на Renault Logan с наклейкой «Инвалид» допустил наезд на пешехода, переходившего «зебру».

    «Было море крови, ботинок валялся в десяти метрах от тела», — отметил один из них.

    От полученных травм пенсионер скончался на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

    Горожане также отметили, что управлял иномаркой пожилой мужчина. 

    В настоящее время на месте случившегося работают правоохранители, территория оцеплена, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, страшное ДТП произошло в Ростовской области: грузовик КамАЗ столкнулся с минивэном, из-за чего погибли шесть человек.

    Автор: Тимур Румянцев
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