Инвалид на Renault насмерть сбил переходившего «зебру» пенсионера в Подмосковье
Москва, 1 августа. В подмосковном Одинцове насмерть сбили переходившего пешеходный переход пожилого мужчину. Как стало известно, пенсионера отбросило на несколько метров вперед от сильного удара при столкновении.
По словам очевидцев, водитель на Renault Logan с наклейкой «Инвалид» допустил наезд на пешехода, переходившего «зебру».
«Было море крови, ботинок валялся в десяти метрах от тела», — отметил один из них.
От полученных травм пенсионер скончался на месте до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.
Горожане также отметили, что управлял иномаркой пожилой мужчина.
В настоящее время на месте случившегося работают правоохранители, территория оцеплена, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, страшное ДТП произошло в Ростовской области: грузовик КамАЗ столкнулся с минивэном, из-за чего погибли шесть человек.