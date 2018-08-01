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В Подмосковье откроют гериатрический центр для пенсионеров
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    В Подмосковье откроют гериатрический центр для пенсионеров

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    В Подмосковье откроют гериатрический центр для пенсионеров

    Московская область, 1 августа. В Солнечногорском районе Подмосковья появится гериатрический центр на базе регионального госпиталя для ветеранов войн. Центр предназначен для лечения пожилых людей старше 60 лет со старческой астенией.

    Центр откроется осенью текущего года и будет принимать пациентов со всей Московской области по ОМС. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав региона.

    «Центр будет создан на основе гериатрического отделения, которое уже работает в госпитале, сейчас мы ведем переподготовку специалистов. Будет расширена мощность учреждения — пока оно рассчитано на пятьдесят коек», — заявил глава ведомства Дмитрий Марков.

    Позднее в центре откроются другие направления, в том числе лечение и реабилитация хроников, сердечников и больных сахарным диабетом.

    Автор: Софья Куликова
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