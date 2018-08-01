Бесплатные электрички в Москве: перекодировка, где оформить, нужен ли бумажный билет, какие льготы подходят

Утро 1 августа стало особенным для московских пенсионеров. В первый день последнего месяца лета проезд в пригородных поездах стал бесплатным для пожилых людей, а также для целого ряда льготников.

Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили столичную площадь трех вокзалов, чтобы выяснить: как будет работать нововведение и насколько к нему оказались готовы кассиры и пассажиры.

Ярославский вокзал: мама, приготовьте карту!

На Ярославском вокзале возле пригородных касс видим большой справочный плакат. На нем вся информация о льготниках. Но — прежних: Героях Советского Союза и Российской Федерации, депутатах Государственной думы и сенаторах, инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, а также членах их семей и многих других.

Информации о новых льготниках — пенсионерах Москвы и Московской области — на информационном стенде не находим.

Зато есть специальная касса для льготников. Прямо у окошечка — заметное объявление:

«С 1 августа 2018 года вводится безденежный проезд пенсионерам и другим льготным категориям (в соответствии с решением исполнительной власти Москвы и Московской области). Для оформления билета необходимо активировать социальную карту в пригородной кассе».

Пластиковая «Социальная карта» как гарант получения льготником каких-либо социальных услуг появилась в Москве в 2001 году, для жителей Московской области данный сервис стал доступен в 2005 году.

Социальные карты оформляют пенсионеры, дети из многодетных семей и их родители, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, студенты и другие льготники. Карту можно оформить в местном отделении Минсоцзащиты, МФЦ или через портал Госуслуг.

Подходим к свободной пригородной кассе на Ярославском вокзале. Легенда такая: мама-пенсионерка попросила выяснить, как ей бесплатно поехать на дачу. Кассир квалифицированно объясняет, что наша мама в любой кассе вокзала должна предъявить свою социальную карту, которую перепрограммируют, и в дальнейшем такой процедуры не потребуется.

Уточнение: если при перепрограммировании карты пассажир не будет найден в доступном кассиру списке, то льготнику нужно обратиться в органы социальной защиты. Там ему выдадут справку, подтверждающую право на получение безденежного билета.

Такие же заметные объявления расклеены на автоматах для оформления билетов, но пока у новых льготников нет возможности оформить билет через автомат. Говорят, что эта услуга станет доступна через две недели.

Бесплатным проездом с 1 августа могут воспользоваться не только пенсионеры, но и другие льготники:

— почетные доноры СССР, России и Москвы;

— родители и другие законные представители детей-инвалидов;

— один из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 23 лет в случае получения им профессионального образования;

— один из родителей в многодетной семье;

— один из опекунов (попечителей, приемных родителей, патронатных воспитателей), воспитывающий ребенка-сироту в возрасте до 18 лет;

— приемные родители, являющиеся участниками пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и (или) детей-инвалидов.

По информации пресс-службы правительства Москвы, право бесплатного проезда получат дополнительно 2,8 миллиона человек из Москвы и Московской области.

Ленинградский вокзал: обойдемся без объявлений

На Ленинградском вокзале кассиры в пригородных кассах подтверждают информацию, которой с нами поделились их коллеги на Ярославском. Но уточняют — если социальная карта находится на оформлении, то билет оформляется при предъявлении паспорта, документа, подтверждающего льготу, и справки о том, что карта находится на оформлении (действует в течение 30 дней с момента выдачи).

Полный пакет документов о праве на льготу может понадобиться и в том случае, если карта «не сработает», — кассиры говорят, что подобные случаи бывают. Еще штрих: таких заметных объявлений (у касс и на автоматах), как на Ярославском, на Ленинградском вокзале нет. Предполагается, что о новой льготе жители Москвы уже знают.

Утром 1 августа в пригородных кассах Ленинградского вокзала нам сообщили, что временно перепрограммировать карту здесь не могут. Пресс-секретарь «Московско-Тверской пассажирской транспортной компании» Александр Долгих прокомментировал эту информацию.

«Система работает исправно, на отдельных картах может что-то не срабатывать, это неизбежно в первый день, но все решается в плановом порядке», — заявил Долгих.

Также чиновник разъяснил механизм получения безденежного билета для льготников.

«Безденежный билет нужно брать при каждой поездке. Для этого жителям Москвы и Московской области нужно один раз перепрограммировать социальную карту», — рассказал собеседник ФАН.

Выходит, что билет нужно брать всякий раз, как и прежде: приложить перепрограммированную соцкарту к турникету недостаточно.

Также пресс-секретарь МТПТК подтвердил, что если у льготника по какой-то причине нет социальной карты, то оформить безденежный билет он может при предъявлении паспорта и подтверждающих льготу документов.

Казанский вокзал: ждать всего три минуты

На Казанском вокзале приступаем к самой процедуре перепрограммирования социальной карты.

Моя коллега Наталья имеет льготу (и социальную карту) как многодетная мать. Встаем в очередь. Перед нами женщины пенсионного возраста говорят, что им предлагали сдать карту в собес (орган социальной защиты) на перепрограммирование на месяц, но они не захотели.

Пенсионерки подходят к окошечку. Просят билет, протягивают социальную карту.

— Вы перепрограммировали карту? — спрашивает кассир.

Пенсионерки отвечают отрицательно.

— Сейчас я посмотрю по базе, — говорит работник вокзала. — Нужно подождать. База очень большая.

Ожидание длится около трех минут. Фамилия пассажирки в базе найдена, карта «перепрошита», бесплатный билет на электричку получен.

Следующие мы. Просим перекодировать карту. Мою коллегу ищут в базе и не находят.

— Обратитесь в социальную службу по месту жительства, чтобы вам подтвердили льготу, или в МФЦ, — сообщает кассир.

Отметим, что с 1 августа перепрограммировать социальную карту льготники могут на всех вокзалах Москвы и в некоторых кассах Московской области. Ожидается, что с 15 августа услуга по «перепрошивке» социальных карт будет доступна на любой крупной станции.