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Две улицы в центре Москвы перекроют из-за съемок фильма
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    Две улицы в центре Москвы перекроют из-за съемок фильма

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    Две улицы в центре Москвы перекроют из-за съемок фильма

    Москва, 1 августа. Две улице в Центральном районе Москвы перекроют в ночь на 5 августа из-за проведения съемок фильма. Движение будет ограничено в Орликовом переулке и на улице Каланчевской.

    Два участка в ЦАО будут перекрыты с 22.00 4 августа до 06.00 5 августа из-за проведения съемок. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

    «Перекрытия коснутся участка в Орликовом переулке от улицы Каланчевская до Садового кольца и участка на улице Каланчевская от Проектируемого проезда №967 до Орликова переулка в сторону Садового кольца», — говорится в сообщении центра.

    Движение транспорта на данном участке будет полностью перекрыто.

    Автор: Софья Куликова
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