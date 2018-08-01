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Пенсионеры Москвы получили право бесплатного проезда в электричках
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    Пенсионеры Москвы получили право бесплатного проезда в электричках

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    Пенсионеры Москвы получили право бесплатного проезда в электричках

    Москва, 1 августа. Пенсионеры Москвы и Московской области могут бесплатно ездить в поездах пригородного сообщения. Также возможность бесплатного проезда получили почетные доноры, родители детей-инвалидов, приемные родители и другие льготные категории граждан.

    Около 1,6 млн москвичей могут бесплатно ездить на электричках с 1 августа. Для получения права бесплатного проезда необходимо закодировать социальную карту в кассах вокзалов. После этого оформлять бесплатный билет можно будет во всех кассах или в поездах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

    Право бесплатного проезда действует и на скоростные поезда «Ласточка» пригородного сообщения. Кроме того, льготники смогут бесплатно проехать до конечных остановок маршрутов, которые находятся в других регионах, при условии, что поезд едет через Московскую область.

    Автор: Софья Куликова
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