Пенсионеры Москвы получили право бесплатного проезда в электричках

Москва, 1 августа. Пенсионеры Москвы и Московской области могут бесплатно ездить в поездах пригородного сообщения. Также возможность бесплатного проезда получили почетные доноры, родители детей-инвалидов, приемные родители и другие льготные категории граждан.

Около 1,6 млн москвичей могут бесплатно ездить на электричках с 1 августа. Для получения права бесплатного проезда необходимо закодировать социальную карту в кассах вокзалов. После этого оформлять бесплатный билет можно будет во всех кассах или в поездах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Право бесплатного проезда действует и на скоростные поезда «Ласточка» пригородного сообщения. Кроме того, льготники смогут бесплатно проехать до конечных остановок маршрутов, которые находятся в других регионах, при условии, что поезд едет через Московскую область.