Новая разметка на Митинской улице в Москве помогла избавиться от пробок

Москва, 1 августа. На Митинской улице в столице удалось устранить затор за счет переразметки и настройки светофора. Заторы образовывались даже в непиковые часы на пересечении 1-го Митинского переулка, улицы Барышиха и Митинской улицы.

Большой поток на данном участке обусловлен тем, что Митинская улица является дублером загруженного Пятницкого шоссе, а 1-й Митинский переулок соединят Митино и Тушино. На перекрестке были разрешены все направления и повороты, что затрудняло движение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

На загруженном отрезке провели переразметку и отрегулировали светофоры с учетом транспортного потока в разное время суток. Кроме того, увеличилось количество полос – теперь их четыре в каждом направлении.

Благодаря оптимизированной организации движения пропускная способность увеличилась на 30%. Водители тратят не более четырех минут на проезд данного участка.