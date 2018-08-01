В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары

Москва, 1 августа. В Москве и Московской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. «Оранжевый» уровень является четвертым по шкале из пяти уровней опасности. Он означает, что при такой погоде возможны стихийные бедствия и высока вероятность нанесения ущерба. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Оранжевый» уровень опасности объявили в 11.00 1 августа на девять часов. По данным синоптиков, сегодня температура воздуха в столице поднимется до +26-+28 градусов. Влажность воздуха составит около 40%, а атмосферное давление понизится до 755 миллиметров ртутного столба.