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Москвичи выбрали фильм, показывающий лучший образ столицы
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    Москвичи выбрали фильм, показывающий лучший образ столицы

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    Москвичи выбрали фильм, показывающий лучший образ столицы

    Москва, 1 августа. Кинолента режиссера Валерия Тодоровского «Большой» стала лидером по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

    Победа фильма Тодоровского даст картине дополнительный балл при присуждении приза мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве». «Большой» получил более 25 тысяч голосов от москвичей.

    «Картина получит дополнительный балл во время финального голосования экспертного жюри», — говорится в сообщении «Москино».

    На втором месте работа Федора Бондарчука «Притяжение», на третьем – «Про любовь. Только для взрослых».

    Голосование прошло с 25 июня по 25 июля, в нем принимали участие более 178 тысяч человек.  Отметим, что в шорт-лист вошли десять кинокартин.

    Автор: Дарья Смолина
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