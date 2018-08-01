Москвичи выбрали фильм, показывающий лучший образ столицы

Москва, 1 августа. Кинолента режиссера Валерия Тодоровского «Большой» стала лидером по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

Победа фильма Тодоровского даст картине дополнительный балл при присуждении приза мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве». «Большой» получил более 25 тысяч голосов от москвичей.

«Картина получит дополнительный балл во время финального голосования экспертного жюри», — говорится в сообщении «Москино».

На втором месте работа Федора Бондарчука «Притяжение», на третьем – «Про любовь. Только для взрослых».

Голосование прошло с 25 июня по 25 июля, в нем принимали участие более 178 тысяч человек. Отметим, что в шорт-лист вошли десять кинокартин.