Мясную биржу XIX века в Москве признали объектом культурного наследия

Москва, 1 августа. Государство взяло под охрану памятник архитектуры XIX века, расположенный в Таганском районе столицы. Мясная биржа признана объектом культурного наследия регионального значения.

Одноэтажное кирпичное здание с оградкой выполнено в стиле краснокирпичной эклектики. Мясная биржа построена в 1888 году по проекту архитектора Александра Обера и стала часть столичных боен. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В комплекс входили помещение для забоя, кожевенные амбары, административные о хозяйственные здания. Бойни были оснащены водопроводом, морозильными камерами и канализационной системой. Комплекс поражал современников чистотой и опрятностью.

В ХХ веке большая часть построек была утрачена, а планировка комплекса нарушена. Сохранилась лишь мясная биржа, где проводились торги и аукционы.