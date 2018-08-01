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Мясную биржу XIX века в Москве признали объектом культурного наследия
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    Мясную биржу XIX века в Москве признали объектом культурного наследия

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    Мясную биржу XIX века в Москве признали объектом культурного наследия

    Москва, 1 августа. Государство взяло под охрану памятник архитектуры XIX века, расположенный в Таганском районе столицы. Мясная биржа признана объектом культурного наследия регионального значения.

    Одноэтажное кирпичное здание с оградкой выполнено в стиле краснокирпичной эклектики. Мясная биржа построена в 1888 году по проекту архитектора Александра Обера и стала часть столичных боен. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

    В комплекс входили помещение для забоя, кожевенные амбары, административные о хозяйственные здания. Бойни были оснащены водопроводом, морозильными камерами и канализационной системой. Комплекс поражал современников чистотой и опрятностью.

    В ХХ веке большая часть построек была утрачена, а планировка комплекса нарушена. Сохранилась лишь мясная биржа, где проводились торги и аукционы.

    Автор: Софья Куликова
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