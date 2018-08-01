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Опубликовано видео столкновения семи автомобилей в центре Москвы
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    Опубликовано видео столкновения семи автомобилей в центре Москвы

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    Опубликовано видео столкновения семи автомобилей в центре Москвы

    Москва, 1 августа. В центре Москвы столкнулись сразу семь автомобилей. Запись с камер наружного наблюдения попала в распоряжение Федерального агентства новостей.

    Массовая авария произошла на Тверской улице. Участниками ДТП стали сразу семь легковых автомобилей. По последним данным, пострадавших в ЧП нет.

    В распоряжении Федерального агентства новостей попал фрагмент этой аварии, который сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как BMW сталкивается с Rover Range, после чего джип переворачивается, и его выносит на встречную полосу.

    После аварии движение по четырем полосам из восьми на Тверской улице было ограничено. ФАН также публикует видео с места аварии сразу после инцидента.

    Автор: Катерина Иванова
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