Опубликовано видео столкновения семи автомобилей в центре Москвы

Москва, 1 августа. В центре Москвы столкнулись сразу семь автомобилей. Запись с камер наружного наблюдения попала в распоряжение Федерального агентства новостей.

Массовая авария произошла на Тверской улице. Участниками ДТП стали сразу семь легковых автомобилей. По последним данным, пострадавших в ЧП нет.

В распоряжении Федерального агентства новостей попал фрагмент этой аварии, который сняла камера наружного наблюдения. На кадрах видно, как BMW сталкивается с Rover Range, после чего джип переворачивается, и его выносит на встречную полосу.

После аварии движение по четырем полосам из восьми на Тверской улице было ограничено. ФАН также публикует видео с места аварии сразу после инцидента.