Власти Москвы повысят уровень жизни горожан в рамках программы «Мой район»

Москва, 31 июля. Власти Москвы планируют повысить уровень жизни горожан в рамках программы «Мой район», которая будет запущена после проекта «Моя улица».

В рамках программы «Моя улица» столичным властям удалось заметно преобразить вид города. После девяностых и нулевых во дворы столицы было страшно заходить из-за огромного скопления мусора. Далеко не на каждой площадке можно было найти обычные урну или скамейку. Люди также жаловались на отсутствие клумб и цветников.

С приходом мэра столицы Сергея Собянина в 2014 году ситуация стала меняться в лучшую сторону. В рамках запущенного проекта «Моя улица» были созданы новые пешеходные зоны, облагорожены территории около станций метро, изменен облик ряда центральных улиц, городское пространство заполнили лавочки, решетки и фонари. Москвичи могли лично следить за ситуацией на портале «Активный гражданин».

В этом году программа была успешно завершена. На смену ей власти Москвы запускают проект «Мой район», целями которого являются ликвидация территориальной дискриминации и повышение уровня жизни горожан. Отмечается, что она затронет сферы здравоохранения, образования и транспорта, а также соцуслуг, бизнеса и спорта. Кандидат в мэры Москвы Собянин включил «Мою улицу», которая рассчитана до 2023 года, в свою предвыборную программу.