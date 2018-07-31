Столица мирового бизнеса: в Москве отмечен рекордный рост предпринимателей
Москва, 31 июля. Москва установила новый рекорд по числу индивидуальных предпринимателей. Количество зарегистрированных ИП впервые перевалило за 300 тыс. человек.
По информации московского департамента экономической политики и развития, в российской столице на 1 июля было зарегистрировано 302,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что большинство ИП заняты в сфере услуг, а 25% — в розничной торговле.
Глава департамента Владимир Ефимов отметил, что одной из причин роста числа бизнесменов, решивших начать собственное дело в Москве, стал хорошо развитый потребительский рынок, который считается крупнейшим в Европе. В 12-миллионном городе, который не испытывает недостатка в туристах, довольно просто найти клиентов.
«Своих клиентов может найти любой предприниматель, а меры поддержки, которые сегодня существуют в Москве, делают ведение бизнеса в городе понятным и простым», — цитирует чиновника издание «Экономика сегодня».