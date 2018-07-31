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Фестиваль японской культуры пройдет в столице под открытым небом
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    Фестиваль японской культуры пройдет в столице под открытым небом

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    Фестиваль японской культуры пройдет в столице под открытым небом

    Москва, 31 июля. Фестиваль японской культуры J-Fest пройдет в Москве 4 и 5 августа на площади перед музеем современного искусства «Гараж» под открытым небом. Мероприятие состоится в рамках перекрестного Года России и Японии.

    Первый такой фестиваль состоялся в 2017 году и привлек 96 тысяч гостей. Ожидается, что в этом году посетителей будет больше, так как фестиваль приурочен к Году Японии в России.

    Фестиваль проходит по инициативе российских и японских компаний и при поддержке дипмиссии Японии в России. Как отметили в посольстве Японии, гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда японской кухни, купить сувениры из Японии. Также в рамках фестиваля состоится чайная церемония, уроки каллиграфии, традиционных ремесел и боевых искусств.

    Вдохновителем мероприятия стал фестиваль Нацу Мацури, который проводился японцами, чтобы почтить предков и поклониться богам. В современной Японии фестиваль сопровождается ярмаркой, гуляньями и танцем Бон-одори.

    Автор: Софья Куликова
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