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Власти Москвы ликвидируют неравенство городских районов
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    Власти Москвы ликвидируют неравенство городских районов

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    Власти Москвы ликвидируют неравенство городских районов

    Москва, 31 июля. Как сообщают СМИ, власти Москвы займутся ликвидацией неравенства развития регионов столицы в рамках проекта «Мой район». Программа единого комплексного развития рассчитана до 2023 года и предполагает создание единого стандарта качества жизни и городской среды в 146 столичных муниципалитетах города.

    Программа направлена на ликвидацию неравных условий для различных районов столицы в области здравоохранение, социальных услуг, спорта, транспорта, развития бизнеса и других. Как сообщает «Коммерсантъ», фактически, в этом заключается предвыборная программа Сергея Собянина на выборах мэра Москвы.

    Пилотные версии данной программы уже реализуются, в частности, создание сети МФЦ, программа «Московская цифровая школа» и транспортная программа направлены на ликвидацию неравенства районов.

    Автор: Софья Куликова
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