ВТБ будет взыскивать долги с помощью робота-коллектора

Москва, 31 июля. Банк ВТБ с 1 сентября внедрит в работу роботов-коллекторов, которые будут напоминать о долге на ранних стадиях. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

По словам Печатникова, сейчас робот-коллектор работает в тестовом режиме, однако с 1 сентября его запустят в промышленную эксплуатацию.

«Робот хорош тем, что затраты на его содержание существенно ниже, он не подвержен эмоциональным потрясениям, которые влияют на качество работы, не нарушает действующего законодательства», — рассказал Печатников.

Также представитель банка отметил, что робот «заточен» на простые диалоги, он сообщает о задолженности на ранней стадии и получает обещание о внесении платежа.

Робот-коллектор в ходе испытания показал лучшие результаты, чем группа операторов банка.