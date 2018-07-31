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ВТБ будет взыскивать долги с помощью робота-коллектора
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    ВТБ будет взыскивать долги с помощью робота-коллектора

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    ВТБ будет взыскивать долги с помощью робота-коллектора

    Москва, 31 июля. Банк ВТБ с 1 сентября внедрит в работу роботов-коллекторов, которые будут напоминать о долге на ранних стадиях. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников.

    По словам Печатникова, сейчас робот-коллектор работает в тестовом режиме, однако с 1 сентября его запустят в промышленную эксплуатацию.

    «Робот хорош тем, что затраты на его содержание существенно ниже, он не подвержен эмоциональным потрясениям, которые влияют на качество работы, не нарушает действующего законодательства», — рассказал Печатников.

    Также представитель банка отметил, что робот «заточен» на простые диалоги, он сообщает о задолженности на ранней стадии и получает обещание о внесении платежа.

    Робот-коллектор в ходе испытания показал лучшие результаты, чем группа операторов банка.

    Автор: Софья Куликова
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