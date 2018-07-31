В Москве назовут бульвар в честь завода ЗИЛ

Москва, 31 июля. На территории реорганизуемой московский промзоны ЗИЛ появится Зиловский бульвар. Также в честь людей, которые прославили завод, назовут улицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Часть новых улиц в промзоне ЗИЛ будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод», — написал градоначальник.

Появится улица Братьев Рябушинских в честь основателей завода, а также проспект Лихачева в память о директоре.

Территорию промзоны планируется реконструировать в рамках проекта «Зиларт». Группа компаний ЛСР построит 1,5 млн квадратных метров недвижимости, из них около 950 тысяч квадратных метров будет отдано под жилую застройку.