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В Москве назовут бульвар в честь завода ЗИЛ
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    В Москве назовут бульвар в честь завода ЗИЛ

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    В Москве назовут бульвар в честь завода ЗИЛ

    Москва, 31 июля. На территории реорганизуемой московский промзоны ЗИЛ появится Зиловский бульвар. Также в честь людей, которые прославили завод, назовут улицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

    «Часть новых улиц в промзоне ЗИЛ будет носить имена людей, которые прославили легендарный завод», — написал градоначальник.

    Появится улица Братьев Рябушинских в честь основателей завода, а также проспект Лихачева в память о директоре.

    Территорию промзоны планируется реконструировать в рамках проекта «Зиларт». Группа компаний ЛСР построит 1,5 млн квадратных метров недвижимости, из них около 950 тысяч квадратных метров будет отдано под жилую застройку.

     

    Автор: Софья Куликова
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