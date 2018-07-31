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Таксист ударил двухлетнего ребенка в Подмосковье
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    Таксист ударил двухлетнего ребенка в Подмосковье

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    Таксист ударил двухлетнего ребенка в Подмосковье

    Можайск, 31 июля. Водитель такси несколько раз ударил двухлетнюю девочку кулаком из-за запачканного сиденья в Можайском городском округе.

    По словам матери ребенка, две женщины с детьми двух и четырех лет вызвали такси в деревню Клементьево. На вызов приехала иномарка белого цвета. Пассажиры сели на заднее сиденье с детьми на руках.

    Таксист увидел, как двухлетний ребенок задел ботинком обшивку сиденья и впал в ярость. Водитель резко повернулся и несколько раз ударил ребенка кулаком по ноге. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    «Я возмутилась такому отношению! Таксист в ответ начал кричать матом, и мы просто выбежали из машины!» — рассказала мать ребенка.

    Женщина обратилась в диспетчерскую службу такси, однако там ей отказались предоставить данные водителя.

    Автор: Софья Куликова
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