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Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Москве по реновации к 2021 году
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    Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Москве по реновации к 2021 году

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    Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Москве по реновации к 2021 году

    Москва, 31 июля. До 2021 года по программе реновации планируется возвести почти 2,3 млн квадратных метров жилья в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

    По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, первые дома, построенные «с нуля», будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

    На данный момент для строительства подготовлены 242 площадки, еще 109 градостроительных планов земельных участков находятся в проектировании. При этом поиск новых участков для застройки по программе реновации не прекращается.

    Ранее стало известно, что три семьи из ЮЗАО Москвы получили ключи от новых квартир по программе реновации.

    Автор: Софья Куликова
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