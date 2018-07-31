Более 2 млн квадратных метров жилья построят в Москве по реновации к 2021 году

Москва, 31 июля. До 2021 года по программе реновации планируется возвести почти 2,3 млн квадратных метров жилья в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, первые дома, построенные «с нуля», будут сданы в эксплуатацию в 2020 году.

На данный момент для строительства подготовлены 242 площадки, еще 109 градостроительных планов земельных участков находятся в проектировании. При этом поиск новых участков для застройки по программе реновации не прекращается.

Ранее стало известно, что три семьи из ЮЗАО Москвы получили ключи от новых квартир по программе реновации.