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Столичные девелоперы вывели на рынок рекордное количество новостроек
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    Столичные девелоперы вывели на рынок рекордное количество новостроек

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    Столичные девелоперы вывели на рынок рекордное количество новостроек

    Москва, 31 июля. Столичные застройщики за июль 2018 года вывели рекордное количество жилья в новостройках. За месяц сдано 64 дома общей площадью более 1 млн квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба портала ЦИАН.

    Согласно данным портала, общая площадь новостроек, которые поступили в продажу в июле 2018 года, на 31% больше, чем в июне текущего года, и в два раза больше, чем в июле прошлого года. При этом доля жилья в старых границах Москвы равна доле в Подмосковье.

    «Такой рост связан с тем, что в апреле-июне девелоперы получили рекордно большое число разрешений на строительство (срок действия каждого такого документа ограничен, поэтому рост числа новых проектов в ближайшие месяцы продолжится)», — сказано в сообщении.

    Прежде такие высокие показатели наблюдались в декабре 2016 года, когда на рынок вышло 1,1 млн квадратных метров жилья. Однако такой показатель совершенно нетипичен для летнего времени.

    Аналитики ЦИАН считают, что рост объема предложения может привести к снижению цен на первичное жилье.

    Автор: Софья Куликова
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