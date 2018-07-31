Столичные девелоперы вывели на рынок рекордное количество новостроек

Москва, 31 июля. Столичные застройщики за июль 2018 года вывели рекордное количество жилья в новостройках. За месяц сдано 64 дома общей площадью более 1 млн квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба портала ЦИАН.

Согласно данным портала, общая площадь новостроек, которые поступили в продажу в июле 2018 года, на 31% больше, чем в июне текущего года, и в два раза больше, чем в июле прошлого года. При этом доля жилья в старых границах Москвы равна доле в Подмосковье.

«Такой рост связан с тем, что в апреле-июне девелоперы получили рекордно большое число разрешений на строительство (срок действия каждого такого документа ограничен, поэтому рост числа новых проектов в ближайшие месяцы продолжится)», — сказано в сообщении.

Прежде такие высокие показатели наблюдались в декабре 2016 года, когда на рынок вышло 1,1 млн квадратных метров жилья. Однако такой показатель совершенно нетипичен для летнего времени.

Аналитики ЦИАН считают, что рост объема предложения может привести к снижению цен на первичное жилье.