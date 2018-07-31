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Устаревшие кабельные сети Москвы заменят на экологически безопасные
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    Устаревшие кабельные сети Москвы заменят на экологически безопасные

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    Устаревшие кабельные сети Москвы заменят на экологически безопасные

    Москва, 31 июля. В рамках модернизации электросетевого оборудования столицы энергетики заменят старые кабельные линии электропередачи на новые. Данная мера повысит надежность электроснабжения и улучшит экологическую ситуации в Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время визита на электроподстанцию «Елоховская» ПАО «МОЭСК».

    По словам Собянина, несмотря на летний сезон и многочисленные праздники, городские службы активно готовят столицу к новому осенне-зимнему сезону.

    «Все жилищно-коммунальные и энергетические компании работают над тем, чтобы в течение ближайшего месяца основные работы по подготовке к зиме закончились. Одной из крупнейших компаний в городе является электросетевая компания МОЭСК, у которой на балансе десятки тысяч подземных и надземных кабелей», — отметил градоначальник.

    Генеральный директор МОЭСК Петр Синютин заявил, что к ноябрю электроподстанция будет готова к холодам. Электроподстанция «Елоховская» построена в 1978 году и снабжает центр и восток столицы.

    Автор: Софья Куликова
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