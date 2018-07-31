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Власти Подмосковья организовали доставку воды застрявшим в пробке из-за обрушения моста
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    Власти Подмосковья организовали доставку воды застрявшим в пробке из-за обрушения моста

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    Власти Подмосковья организовали доставку воды застрявшим в пробке из-за обрушения моста

    Москва, 31 июля. В Подмосковье застрявшие в многокилометровой пробке водители и пассажиры получают питьевую воду. Доставку воды к месту обрушения пешеходного моста на Ярославском шоссе организовала администрация Пушкинского района Московской области. Также на месте ДТП в случае необходимости будет организовано дежурство двух карет скорой помощи.

    Движение по федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе Московской области перекрыто в обе стороны. Заторы образовались как на самом шоссе, так и на прилегающих дорогах, по которым автомобилисты пытаются объехать место происшествия.

    Ранее ФАН опубликовало видео с места аварии на 31-м километре Ярославского шоссе, где самосвал с поднятым кузовом протаранил надземный пешеходный переход. В результате столкновения конструкция моста рухнула на проезжую часть, перекрыв движение в обе стороны.

    На месте происшествия работают спасатели МЧС. По предварительным данным, в аварии пострадал водитель самосвала.

    Автор: Софья Куликова
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