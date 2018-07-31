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Повара в погонах соревнуются в кулинарном мастерстве на «Арми-2018» в Подмосковье
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    Повара в погонах соревнуются в кулинарном мастерстве на «Арми-2018» в Подмосковье

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    Повара в погонах соревнуются в кулинарном мастерстве на «Арми-2018» в Подмосковье

    Алабино, 31 июля. В рамках Армейских международных игр стартовал самый «вкусный» конкурс — «Полевая кухня». В ходе этого соревнования повара разных стран накрывают стол для 20 бойцов из набора продуктов, который предоставят организаторы.

    Как сообщает корреспондент ФАН, в этом конкурсе участвуют команды из 12 стран: Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, России, Монголии и Египта, сегодня состязалась половина команд.

    Пикантность конкурса заключается в том, что кулинарные традиции стран разные, участники проявляют высокое мастерство и умение работать с любыми продуктами. Команды заранее оговаривали допустимые к использованию местные приправы и специи. Помимо умения обращаться с ножом и половником, повара и техники полевых кухонь будут соревноваться и в стрельбе.

    Судьи конкурса и гости полигона Алабино попробовали разнообразные угощения от поваров в погонах, оценили мастерство приготовления национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях.

    Повара в погонах соревнуются в кулинарном мастерстве на «Арми-2018» в Подмосковье

    Повара в погонах соревнуются в кулинарном мастерстве на «Арми-2018» в Подмосковье

    Автор: Алексей Громов
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