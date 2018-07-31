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Первые три семьи на юго-западе Москвы получили новые квартиры по реновации
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    Первые три семьи на юго-западе Москвы получили новые квартиры по реновации

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    Первые три семьи на юго-западе Москвы получили новые квартиры по реновации

    Москва, 31 июля. Первые три семьи в ЮЗАО получили ключи от новых квартир по программе реновации. Семьи переезжают в равнозначные квартиры на Изюминской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

    Жители 96 квартир трехэтажных домов на улице Краснолиманской переедут в новостройки в Южном Бутове на Изюминской улице. Семьи уже заключили договоры на получение равнозначных квартир в новостройках.

    За 17 дней работы информационного центра переехать в новое жилье согласились 63 семьи или 64% жителей трех домов в ЮЗАО.

    Напомним, программа реновации принята в 2017 году и предусматривает снос 5 тысяч малоэтажных домов. Согласно программе, около 1 млн москвичей получат жилье в новостройках до 2032 года.

    Автор: Софья Куликова
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