Первые три семьи на юго-западе Москвы получили новые квартиры по реновации

Москва, 31 июля. Первые три семьи в ЮЗАО получили ключи от новых квартир по программе реновации. Семьи переезжают в равнозначные квартиры на Изюминской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента городского имущества.

Жители 96 квартир трехэтажных домов на улице Краснолиманской переедут в новостройки в Южном Бутове на Изюминской улице. Семьи уже заключили договоры на получение равнозначных квартир в новостройках.

За 17 дней работы информационного центра переехать в новое жилье согласились 63 семьи или 64% жителей трех домов в ЮЗАО.

Напомним, программа реновации принята в 2017 году и предусматривает снос 5 тысяч малоэтажных домов. Согласно программе, около 1 млн москвичей получат жилье в новостройках до 2032 года.