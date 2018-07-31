МЧС советует москвичам купаться с телефоном в водонепроницаемом чехле

Москва, 31 июля. МЧС рекомендует во время купания брать телефон с собой в водонепроницаемом чехле на тот случай, если у купающегося не хватит сил вернуться на берег.

В связи с жаркой погодой и увеличением трагических случаев на воде спасатели МЧС дали несколько советов на случай, если человек начал тонуть. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС столицы Александра Гокова.

Для начала необходимо успокоиться и перестать паниковать, затем осмотреться и попробовать позвать на помощь, если рядом есть люди. Если людей по близости нет, то бултыхания и крики только лишат человека сил.

Для того, чтобы удержаться на воде, нужно раскинуть руки и ноги в стороны, а затем попытаться медленно грести к берегу и буйкам. Лучше всего иметь при себе булавку на случай, если сведет руку или ногу.

Также МЧС советует брать с собой телефон, чтобы вызвать спасателей. Устройство можно хранить в герметичном чехле.