Новая ветка «Аэроэкспресса» свяжет центр Москвы и аэропорт «Шереметьево»

Москва, 31 июля. Линия «Аэроэкспресса» может связать центр Москвы и северную зону аэропорта «Шереметьево», где недавно открылся новый терминал внутренних перелетов. Проект может быть реализован в течение двух лет.

Переговоры о строительстве новой ветки «Аэроэкспресса» ведутся между ОАО «Российские железные дороги», компанией «Аэроэкспресс» и руководством аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в авиации.

Сроки реализации проекта зависят от строительства терминала С аэропорта. После ввода в эксплуатацию терминала С и его интегрции с терминалом В пассажиропоток составит 35 млн человек в год, что равно суммарному потоку пассажиров южных терминалов аэропорта «Шереметьево» E, F и D.

В текущем году северные и южные терминалы аэропорта «Шереметьево» соединила канатная рельсовая дорога, которая за четыре минуты перевозит 27 пассажиров. Однако после ввода в эксплуатацию терминала С пропускная способность такой дороги будет недостаточной.

Аэропорт «Шереметьево» стремительно увеличивает пассажиропоток в последние годы. Только за первую половину 2018 года прирост пассажиропотока составил 13%.