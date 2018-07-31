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Москвичи стали чаще пополнять «Тройку» через мобильное приложение
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    Москвичи стали чаще пополнять «Тройку» через мобильное приложение

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    Москвичи стали чаще пополнять «Тройку» через мобильное приложение

    Москва, 31 июля. Жители и гости Москвы стали в 1,5 раза чаще пополнять «Кошелек» единой транспортной карты «Тройка» при помощи мобильного приложения «Метро Москвы». Ежемесячно прирост популярности такого способа оплаты проезда составляет 6%.

    При оплате проезда в метро с помощью «Кошелька» списывается 36 рублей за один проход через турникет. При этом пассажиру не нужно стоять в очереди, чтобы пополнить карту. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Москвы.

    «Пользователи мобильного приложения «Метро Москвы» стали в 1,5 раза чаще пополнять «Кошелек» транспортной карты «Тройка». В январе этого года с помощью сервиса это делали более 35 тысяч пассажиров, а в июне — уже свыше 50 тысяч», — говорится в сообщении.

    После пополнения карты ее необходимо активировать, приложив к желтому валидатору на любой станции метро Москвы. Также для владельцев гаджетов на базе Android доступна бесконтактная оплата.

    Автор: Софья Куликова
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