Масштабный велопроект «Зеленое кольцо» соединит 20 станций метро Москвы

Москва, 31 июля. Власти Москвы совместно с западными специалистами разработали масштабный проект развития велосипедной сети столицы. Одной из ее схем станет 80-километровое «Зеленое кольцо», которое соединит 20 станций подземки.

Главной особенностью «Зеленого кольца» станет то, что его маршрут проходит через парки, опоясывающие Москву вдоль Садового и Бульварного колец. По предварительным расчетам, ежегодно по «Зеленому кольцу» будет совершаться не менее пяти млн поездок.

К реализации этого проекта мэрия Москвы привлекла и западных специалистов. В частности, его соавторов стал эксперт по транспортным системам Федерико Паралотто и эксперты бюро Mobility in Chain. Ожидается, что велодорожки «Зеленого кольца» будут проложены к 2020 году.

Но на этом власти столицы останавливаться не намерены. В общей сложности длина велодорожек составит почти 700 километров и станет практически равной по протяженности автотрассе М10 между Москвой и Петербургом. Для того, чтобы преодолеть это расстояние на машине понадобится не менее 10 часов, а на велосипеде — несколько дней. Согласно проекту, пути для велосипедов будут во всех районах Москвы, отмечает Inforeactor.