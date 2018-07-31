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Самосвал обрушил пешеходный переход в Подмосковье: опубликовано видео
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    Самосвал обрушил пешеходный переход в Подмосковье: опубликовано видео

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    Самосвал обрушил пешеходный переход в Подмосковье: опубликовано видео

    Москва, 31 июля. Авария произошла на Ярославском шоссе около поворота на Ивантеевку в Подмосковье. На видео попал момент обрушения надземного пешеходного перехода. Корреспондент ФАН снял на видео последствия ДТП.

    Как сообщает корреспондент ФАН, самосвал двигался на полной скорости с поднятой грузовой частью, которая не прошла по высоте под надземным пешеходом и снесла конструкцию моста.

    В данным момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины аварии и уточняют информацию о пострадавших. В районе аварии движение по Ярославскому шоссе затруднено.

    Автор: Алексей Громов
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