Обновленные знаки московского метро установили на станции «Воробьевы горы»

Москва, 31 июля. На станции московского метро «Воробьевы горы» появились новые знаки с подсветкой. Заменить все знаки планируют до конца 2019 года, на данный момент в столице установлены уже 220 знаков нового типа.

Отличие обновленных знаков заключается в том, что ножка, на которой установлен знак, оснащена подсветкой в цвет линии метрополитена. Такое обновление входит в перечень работ по созданию единой системы навигации города. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московского метро.

«Обновленная навигация помогает любому пассажиру с легкостью ориентироваться на станциях», — говорится в сообщении.

Единая система навигации поможет жителям города и туристам лучше ориентироваться в Москве, находить нужный транспорт и составлять маршрут.