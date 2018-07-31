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Обновленные знаки московского метро установили на станции «Воробьевы горы»
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    Обновленные знаки московского метро установили на станции «Воробьевы горы»

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    Обновленные знаки московского метро установили на станции «Воробьевы горы»

    Москва, 31 июля. На станции московского метро «Воробьевы горы» появились новые знаки с подсветкой. Заменить все знаки планируют до конца 2019 года, на данный момент в столице установлены уже 220 знаков нового типа.

    Отличие обновленных знаков заключается в том, что ножка, на которой установлен знак, оснащена подсветкой в цвет линии метрополитена. Такое обновление входит в перечень работ по созданию единой системы навигации города. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу московского метро.

    «Обновленная навигация помогает любому пассажиру с легкостью ориентироваться на станциях», — говорится в сообщении.

    Единая система навигации поможет жителям города и туристам лучше ориентироваться в Москве, находить нужный транспорт и составлять маршрут.

    Автор: Софья Куликова
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