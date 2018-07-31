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Власти Москвы нашли новую площадку для шоу «Дом-2»
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    Власти Москвы нашли новую площадку для шоу «Дом-2»

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    Власти Москвы нашли новую площадку для шоу «Дом-2»

    Москва, 31 июля. Шоу «Дом-2» получит новый участок для съемок в Москве. Собственнику участка, где проходят съемки программы, предоставят компенсационный земельный участок, который располагается рядом. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главу столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

    По словам Жидкина, в связи с проведением работ по строительству дороги на территории, где проходят съемки шоу, проекту будет предоставлен новый участок. Глава департамента отметил, что новый участок расположен впритык со старым, только находится по другую сторону забора.

    Ранее власти Москвы изъяли участок под названием «Поляна», который расположен в поселке Летова Роща в ТиНАО. Как сообщает «ФедералПресс», собственник — компания «ЕТК-Инвест» —  выкупил участок в 2,9 гектаров для съемок шоу «Дом-2», однако на данном участке теперь построят дорогу Саларьево – Марьино.

    Автор: Софья Куликова
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