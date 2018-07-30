Автокатастрофа в Новой Москве: появилось новое видео с места ДТП

Москва, 30 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей появились новые видео с места страшного ДТП в Новой Москве, где вылетевший на тротуар кроссовер BMW сбил группу пешеходов. В результате один из них погиб, еще трое получили серьезные травмы.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, сотрудники экстренных служб, бригада скорой помощи. Территория оцеплена. За заградительной лентой толпится много людей, кто-то из них была свидетелем произошедшего, с ними общаются правоохранители, устанавливая все обстоятельства ДТП.

По данным московского главка МВД, автомобиль BMW врезался в Lexus, после чего вылетел на тротуар, где сбил трех четырех человек, один из них погиб, еще трое госпитализированы.