Четыреста парков за восемь лет: Москва решила проблему облагораживания территорий

Москва, 30 июля. Власти Москвы проделали большую работу по озеленению города, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за последние восемь лет в российской столице появилось 400 новых парков, благодаря чему в городе теперь насчитывается 600 рекреационных зон. Еще 80 парков будут обустроены в этом году. Речь, в частности, идет о Парке технических видов спорта в Печатниках, Парке имени Федорова на Коровинском шоссе и Парке на Ходынском поле.

«Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства», — отметил Бирюков.

Как сообщает издание New Inform, последние восемь лет мэрия Москвы тратила на развитие парковых зон до 4 млрд рублей в год.