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Четыреста парков за восемь лет: Москва решила проблему облагораживания территорий
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    Четыреста парков за восемь лет: Москва решила проблему облагораживания территорий

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    Четыреста парков за восемь лет: Москва решила проблему облагораживания территорий

    Москва, 30 июля. Власти Москвы проделали большую работу по озеленению города, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    По его словам, за последние восемь лет в российской столице появилось 400 новых парков, благодаря чему в городе теперь насчитывается 600 рекреационных зон. Еще 80 парков будут обустроены в этом году. Речь, в частности, идет о Парке технических видов спорта в Печатниках, Парке имени Федорова на Коровинском шоссе и Парке на Ходынском поле.

    «Основная их часть будет находиться по месту жительства. Не надо ехать в Парк Горького или «Сокольники». Можно будет отдыхать в крупных массивах по месту жительства», —  отметил Бирюков.

    Как сообщает издание New Inform, последние восемь лет мэрия Москвы тратила на развитие парковых зон до 4 млрд рублей в год.

    Автор: Антон Соколов
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