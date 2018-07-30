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ФАН публикует видео ДТП с BMW в Новой Москве
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    ФАН публикует видео ДТП с BMW в Новой Москве

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    ФАН публикует видео ДТП с BMW в Новой Москве

    Москва, 30 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Новой Москве: столкнулись две машины, один человек погиб.

    Авария произошла на улице Фитаревской в Коммунарке в понедельник, 30 июля. Автомобиль марки BMW столкнулся с легковушкой, после чего вылетел на тротуар, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Известно, что один человек получил смертельные травмы и скончался на месте. В настоящее время на месте работаю экстренные службы.

    Автор: Алексей Громов
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