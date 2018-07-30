Балакин может стать «игроком за второе место» — политолог

Москва, 30 июля. Выдвижение бизнесмена Михаила Балакина в качестве кандидата на пост мэра Москвы хорошо отразится на самих выборах, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, чем больше в избирательном бюллетене будет представлено кандидатов с разными программами, тем лучше для избирателя.

«Чем большее количество кандидатов, представляющих разные группы и интересы, участвует в выборах, тем лучше. Особенно, если такие кандидаты опираются на поддержку определенной части москвичей, имеют конструктивную программу развития», — отметил эксперт.

Шаповалов подчеркнул, что Балакин сможет привлечь заинтересованных в его кандидатуре москвичей и тем самым повысить явку. В то же время политолог не считает, что предприниматель будет представлять конкуренцию для действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

Аналогичного мнения придерживается гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он полагает, что Балакин — типичный игрок за второе место, который не рассчитывает на победу, но хочет с помощью выборов набрать политические очки, передает издание «Экономика сегодня».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший глава строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин подал документы для участия в выборах мэра Москвы, однако впоследствии несколько муниципальных депутатов отозвали свои подписи в его поддержку. В итоге Мосгоризбирком решил не регистрировать кандидата. Узнав об этом, Балакин подал в суд, пожаловавшись на решение избирательной комиссии.