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Почти 3,5 тысячи дворов в Москве благоустроят до конца 2018 года
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    Почти 3,5 тысячи дворов в Москве благоустроят до конца 2018 года

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    Почти 3,5 тысячи дворов в Москве благоустроят до конца 2018 года

    Москва, 30 июля. Около трех тысяч дворов благоустроят в Москве до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ЖКХ.

    Планируется, что 3,4 тысячи дворов благоустроят, а на 2,2 тысячах объектах проведут работы по ремонту асфальта.

    «Основные принципы при формировании программы благоустройства — учет пожеланий москвичей, согласование с депутатами муниципальных округов адресных перечней, видов и объемов работ», — рассказали в пресс-службе ЖКХ.

    Ранее сообщалось о том, что жителей и гостей Москвы приглашают на бесплатные летние кинопоказы с 1 августа по 9 сентября в рамках Дня российского кино.

    Автор: Ксения Пудовкина
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