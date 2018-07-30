Эксперты оценили шансы Балакина побороться за пост мэра Москвы

Москва, 30 июля. Московский горизбирком в ближайшее время должен решить вопрос об участии в выборах бизнесмена Михаила Балакина, который неожиданно лишился подписей в свою поддержку.

Эксперты полагают, что если предприниматель добьется регистрации в качестве кандидата, выборы будут еще более напряженными.

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин напомнил, что Балакин у многих москвичей ассоциируется с экс-мэром Юрием Лужковым. Это одновременно играет ему на руку и в то же время создает препятствия.

С одной стороны, накопленные за время сотрудничества с Лужковым связи несомненно пригодятся бизнесмену в предвыборной кампании. С другой стороны, многие жители Москвы стали негативно воспринимать правление Лужкова на фоне позитивных перемен, которые произошли при действующем мэре Сергее Собянине.

«Если поначалу в Москве многие горевали, дескать, как мы без Юрия Михайловича, то сейчас многие, напротив, поддерживают Собянина», — рассказал Надеждин «ПолитНавигатору».

Напомним, что бывший глава строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин подал документы для участия в выборах мэра Москвы, однако впоследствии несколько муниципальных депутатов отозвали свои подписи в его поддержку. В итоге Мосгоризбирком решил не регистрировать кандидата. Узнав об этом, Балакин подал в суд, пожаловавшись на решение избирательной комиссии.