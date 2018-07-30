Более 150 фильмов бесплатно покажут в летних кинотеатрах Москвы

Москва, 30 июля. Жителей и гостей Москвы приглашают на бесплатные летние кинопоказы с 1 августа по 9 сентября в рамках Дня российского кино. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные от руководителя департамента культуры Александра Кибовского.

«Предполагаются не только кинопоказы, но и встречи творческие, мастер-классы и прочее. Кроме того, кинотеатры легко трансформируются вплоть до танцплощадок», — отметил Кибовский.

Планируется, что будут работать 30 открытых кинотеатров, к примеру, в Парке Победы, Воронцовском парке и парке Печатники. Кинопоказы будут проводить со среды по воскресенье. Фильмы можно будет посмотреть по будням с 11.00 до 22.00, а по выходным с 10.00 до 22.00.

Известно, что горожане смогут увидеть следующие фильмы: «Лед», «Притяжение», «Я худею», «Мы из джаза».