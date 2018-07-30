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Тематический поезд ЦСКА запустили в метро Москвы
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    Тематический поезд ЦСКА запустили в метро Москвы

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    Тематический поезд ЦСКА запустили в метро Москвы

    Москва, 30 июля. Тематический поезд ЦСКА запущен в московском метрополитене. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва».

    Исполняющий обязанности начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов во время церемонии запуска рассказал, что поезд, посвященный 95-летию ЦСКА начал ходить по Замоскворецкой линии метро, которая является одной из самых загруженных веток — пассажиропоток достигает до миллиона человек в рабочие дни.

    Так, у пассажиров будет шанс изучить историю ЦСКА и посмотреть фотографии прошлых лет.

    Напомним, семь станций Филевской линии московского метрополитена получат новый архитектурный облик. 

    Автор: Алексей Громов
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