Тематический поезд ЦСКА запустили в метро Москвы

Москва, 30 июля. Тематический поезд ЦСКА запущен в московском метрополитене. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва».

Исполняющий обязанности начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов во время церемонии запуска рассказал, что поезд, посвященный 95-летию ЦСКА начал ходить по Замоскворецкой линии метро, которая является одной из самых загруженных веток — пассажиропоток достигает до миллиона человек в рабочие дни.

Так, у пассажиров будет шанс изучить историю ЦСКА и посмотреть фотографии прошлых лет.

Напомним, семь станций Филевской линии московского метрополитена получат новый архитектурный облик.