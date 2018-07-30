Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

Москва, 30 июля. Тридцатиградусная жара вернется в российскую столицу и Подмосковье 2 августа, немного прохладнее станет ближе к концу недели. Об этом в понедельник сообщается на сайте Гидрометеорологического центра России.

Отмечается, что в предстоящий вторник, 31 июля, столбики термометров покажут 25-27 градусов выше ноля, а 1 августа — 27-29 градусов.

«Четверг, 2 августа: 26-31 градус, переменная облачность, без осадков. Пятница, 3 августа: 26-31 градус, облачно, без осадков», — передает РИАМО.

Также сообщается, что в предстоящие выходные в столице и области сохранится жаркая погода, максимальная температура 4 августа закрепится на отметке в 31 градус.

К выходным ожидаются кратковременные дожди, пишет АиФ.

Медики рекомендуют пить не менее 1,5 литров воды в сутки, отказаться от активной физической нагрузки, а также напоминают о необходимости проветривать помещения вечером.