Меню
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара
Весь мир
Премьер Азербайджана спас жизнь мужчине в Баку
Следующая новость
Загрузка...

    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

    30

    Синоптики рассказали, когда в Москву вернется жара

    Москва, 30 июля. Тридцатиградусная жара вернется в российскую столицу и Подмосковье 2 августа, немного прохладнее станет ближе к концу недели. Об этом в понедельник сообщается на сайте Гидрометеорологического центра России.

    Отмечается, что в предстоящий вторник, 31 июля, столбики термометров покажут 25-27 градусов выше ноля, а 1 августа — 27-29 градусов.

    «Четверг, 2 августа: 26-31 градус, переменная облачность, без осадков. Пятница, 3 августа: 26-31 градус, облачно, без осадков», — передает РИАМО.

    Также сообщается, что в предстоящие выходные в столице и области сохранится жаркая погода, максимальная температура 4 августа закрепится на отметке в 31 градус.

    К выходным ожидаются кратковременные дожди, пишет АиФ.

    Медики рекомендуют пить не менее 1,5 литров воды в сутки, отказаться от активной физической нагрузки, а также напоминают о необходимости проветривать помещения вечером.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.