Станции Филевской линии московского метро получат новый архитектурный облик

Москва, 30 июля. Семь станций Филевской линии московского метрополитена получат новый архитектурный облик. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Так, на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская», «Фили», «Кутузовская» и «Студенческая» пройдут работы по обновлению архитектурных решений. Дизайн-проекты согласовали в Москомархитектуре.

«На обновленных платформах появятся тематические дизайнерские панно, архитектурное освещение, информационные стелы и многое другое. Облик, безопасность и комфорт наземных станций Филевской линии метро будут существенно улучшены», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Например, на «Кутузовской» уже в настоящее время есть панно, посвященные Отечественной войне 1812 года, а на «Студенческой» — университетским наукам и дисциплинам.

На станциях «Багратионовская» и «Пионерская» появятся пано в стиле абстракционизма, а стеклянные фасады — на станциях «Кунцевская», «Фили» и «Филевский парк».

Филевская ветка — одна из самых старых в метрополитене города. Первые поезда по ней были пущены еще в 1958 году, передает «Вечерняя Москва».