Опубликована запись с угрозами дочерям убитого в Москве мужчины

Москва, 30 июля. Подруга троих жительниц Московской области, убивших отца, рассказала, что он угрожал им расправой за несколько месяцев до того, как они совершили преступление.

Как стало известно по аудиозаписям, которые мужчина в апреле 2018 года отправил дочерям, он обзывал дочерей, а также заявил, что они умрут. Как пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на данные подруги обвиняемых, весной в дом пришел 21-летний родной брат девушек, которого мужчина выгнал несколько лет назад. С ним был друг. Родственница, увидевшая молодых людей вместе, сообщила об этом главе семейства.

Отец в аудиозаписи оскорблял дочерей матом, а также угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. По словам знакомых семьи, издеваться над дочками-подростками отец начал несколько лет назад, когда мать девочек ушла из дома, не выдержав ужасов такой жизни.

Как ранее передавал телеканал «360» в Москве были задержаны три родные сестры 17,18 и 19 лет по подозрению в убийстве их собственного отца. Выяснилось, что погибший употреблял наркотики, а также неоднократно угрожал детям. По данным полиции, отец пришел в комнату одной из дочерей, ранил ее ножом. В этот момент младшая из сестер отобрала оружие и несколько раз ударила мужчину в шею и грудь. От ран он скончался.