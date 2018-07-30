Возрождение в цивилизованном формате: Супрунов рассказал о развитии торговли в Москве

Москва, 30 июля. Глава Комитета по городскому хозяйству и экономической политике Московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов в интервью ФБА «Экономика сегодня» рассказал о весомых изменениях в структуре торговли в столице России.

Власти Москвы поздравили торговых работников с профессиональным праздником, который отмечался в прошедшие выходные, подчеркнув, что каждый год в столице вводятся сотни тысяч квадратных метров качественных торговых площадей. Так, Станислав Супрунов отметил, что в настоящее время идет тенденция к укрупнению, то есть крупные сети практически вытеснили более мелкие.

«…у крупных сетей все четко регламентировано, более цивилизовано и аккуратно. Но с другой стороны, это плохо тем, что мы, по сути, получили монополию, и эти торговые сети теперь могут сами диктовать нам свою продуктовую линейку и цены», — рассказал он.

По его мнению, чтобы выйти из сложившейся ситуации, необходимо дистанцировать крупные сети от центра в пользу небольших торговых точек. Также Супрунов рассказал о практически полном упразднении стационарной торговли.

«Я считаю, что большим ТЦ и сетям лучше все же находиться за городом, потому что они убивают архитектуру города. Если это спальный район, то это другой вопрос, но в историческом центре он никогда не впишется в тренд», — поделился своими мыслями Супрунов.

В настоящее время в Москве ведется огромная работа по возрождению формата ярмарок, которые являются достаточно неплохой площадкой для малых производителей.

«За этим будущее, потому что торговыми сетями город уже перенасыщен, а такой формат для потребителей и бизнеса — новая и перспективная ниша. К сожалению, пока обычному предпринимателю или фермеру очень тяжело конкурировать с большими сетями-монополистами, хотя он может дать более качественный товар по более низкой цене», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что также важен стандарт качества продукции, который служил бы своеобразным ориентиром для торговых сетей. Это позволит поднять сферу торговли на новый уровень.