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Более семи тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» в Москве
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    Более семи тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» в Москве

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    Более семи тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» в Москве

    Москва, 30 июля. Свыше семи тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» в столице России. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    Так, желающих присоединиться к масштабному спортивному мероприятию, которое прошло в центре города, в текущем году было на две тысячи больше, чем в 2017 году.

    Лучший результат на дистанции длиной десять километров показал Дмитрий Сафронов. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова.

    Отметим, забег прошел в ночь с 28 на 29 июля, маршрут пролегал по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным.
     

    Автор: Ксения Пудовкина
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