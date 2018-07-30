Более семи тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» в Москве

Москва, 30 июля. Свыше семи тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» в столице России. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Так, желающих присоединиться к масштабному спортивному мероприятию, которое прошло в центре города, в текущем году было на две тысячи больше, чем в 2017 году.

Лучший результат на дистанции длиной десять километров показал Дмитрий Сафронов. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова.

Отметим, забег прошел в ночь с 28 на 29 июля, маршрут пролегал по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным.

