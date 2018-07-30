Бесплатный Wi-Fi появился в поездах Большой кольцевой линии метро‍ в Москве

Москва, 30 июля. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi на Большой кольцевой линии. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра столицы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Так, ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров могут пользоваться интернетом на Большой кольцевой линии метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».

«Максимальная скорость интернета в каждом вагоне составляет 150 Мбит/сек на состав. Сеть позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне», — отметил Максим Ликсутов.

Интересно, что в тоннелях установлено 40 базовых станций и проложено 40 километров кабеля, а точками доступа оборудованы все 18 поездов.