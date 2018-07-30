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Бесплатный Wi-Fi появился в поездах Большой кольцевой линии метро‍ в Москве
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    Бесплатный Wi-Fi появился в поездах Большой кольцевой линии метро‍ в Москве

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    Бесплатный Wi-Fi появился в поездах Большой кольцевой линии метро‍ в Москве

    Москва, 30 июля. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi на Большой кольцевой линии. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от заместителя мэра столицы, руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

    Так, ежедневно порядка 60 тысяч пассажиров могут пользоваться интернетом на Большой кольцевой линии метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка».

    «Максимальная скорость интернета в каждом вагоне составляет 150 Мбит/сек на состав. Сеть позволяет обслуживать до 200 одновременных подключений в каждом вагоне», — отметил Максим Ликсутов.

    Интересно, что в тоннелях установлено 40 базовых станций и проложено 40 километров кабеля, а точками доступа оборудованы все 18 поездов.

    «С появлением Wi-Fi в четырех новых перегонах БКЛ покрытие маршрутной сети метрополитена составляет 96%», — подытожил заммэра.

     

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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