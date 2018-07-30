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Реконструкция московских магистралей увеличивает их пропускную способность на 30% — Собянин
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    Реконструкция московских магистралей увеличивает их пропускную способность на 30% — Собянин

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    Реконструкция московских магистралей увеличивает их пропускную способность на 30% — Собянин

    Москва, 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как реконструкция крупных магистралей города увеличивает их пропускную способность.

    «Каждая развязка, каждая реконструкция магистрали дает 25–30%, а то и в два раза увеличивает возможности проезда транспорта, в том числе и общественного», — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия-1».

    Собянин отметил, что работу над проектированием и реконструкцией дорог и развязок ведут несколько десятков специалистов. Также градоначальник рассказал о строительстве ЦКАД, передает РИАМО.

    «Тысячи грузовых машин проезжают через город, черед МКАД, транзитом проходят через Москву, с севера на юг, с востока на запад. Весь этот огромный поток будет идти через Центральную кольцевую автомобильную дорогу», — отметил Собянин.

    Ранее сообщалось о том, что программа «Мой район» будет реализована в столице России с учетом пожеланий местных жителей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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