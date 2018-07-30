Программу «Мой район» реализуют с учетом мнений жителей Москвы

Москва, 30 июля. Программа «Мой район» будет реализована в столице России с учетом пожеланий местных жителей. Соответствующую информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Конечно, так, как в центре, делать невозможно и не нужно, наверное, но надо делать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен», — поделился Собянин.

Он отметил, что каждый район столицы должен быть «укомплектован», то есть необходимо открывать поликлиники с профессиональными врачами, школы, библиотеки, также важно благоустраивать парки и скверы.

«Поэтому по типу того, как мы занимались «Моей улицей», будем заниматься программой «Мой район». В каждом районе своя проблема, своя изюминка, свои требования, свои желания», — подчеркнул мэр столицы.

Как передает РИАМО, в рамках реализуемой в столице программы «Моя улица» фомируется благоприятная и комфортная городская среда: расширяются тротуары, создаются пешеходные зоны, заменяется освещение.