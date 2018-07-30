Стало известно число открывшихся в 2018 году летних кафе в Москве

Москва, 30 июля. Число открывшихся летних кафе в Москве увеличилось на 200 в 2018 году. Соответствующие данные опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в текущем году в городе успешно открылись и продолжают работать 2800 летних кафе.

«Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — подчеркнул мэр столицы.

В этом году в Москве открылись 2800 летних кафе. На 200 больше, чем в прошлом. Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город. pic.twitter.com/Vksudf0F0N — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 29, 2018

Напомним, крупная выставка под названием «Здесь и сейчас» начнет работу в московском Центральном Выставочном зале «Манеж» 31 июля. Об этом в интервью «Радио Культура» рассказала куратор выставки Катя Бочавар.