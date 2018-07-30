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Стало известно число открывшихся в 2018 году летних кафе в Москве
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    Стало известно число открывшихся в 2018 году летних кафе в Москве

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    Стало известно число открывшихся в 2018 году летних кафе в Москве

    Москва, 30 июля. Число открывшихся летних кафе в Москве увеличилось на 200 в 2018 году. Соответствующие данные опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что в текущем году в городе успешно открылись и продолжают работать 2800 летних кафе.

    «Каждый хозяин старается сделать стильный интерьер, поставить на веранду зелень, и это украшает город», — подчеркнул мэр столицы.

    Напомним, крупная выставка под названием «Здесь и сейчас» начнет работу в московском Центральном Выставочном зале «Манеж» 31 июля. Об этом в интервью «Радио Культура» рассказала куратор выставки Катя Бочавар.

    Автор: Ксения Пудовкина
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