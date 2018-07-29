Теплонасосы российского производства планируют установить на станциях метро Москвы

Москва, 29 июля. Теплонасосы российского производства, которые позволят экономить до 70% электроэнергии, установят на нескольких станциях московского метрополитена. Соответствующее сообщение опубликовал мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети «ВКонтакте».

«Протестировали в «Саларьеве» теплонасосы российского производства. Оказалось, они могут поддерживать идеальный микроклимат на станциях московского метро», — написал Собянин.

Ранее сообщалось о том, что станцию московского метро «Нижняя Масловка» планируют открыть в начале следующего года. Соответствующую информацию опубликовал в своем микроблоге в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.