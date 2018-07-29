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«Нож, молоток и баллончик»: стало известно, как три дочери расправились с отцом-насильником в Москве
Новороссия
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    «Нож, молоток и баллончик»: стало известно, как три дочери расправились с отцом-насильником в Москве

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    «Нож, молоток и баллончик»: стало известно, как три дочери расправились с отцом-насильником в Москве

    Москва, 29 июля. Стали известны подробности убийства отца‐насильника тремя дочерьми в Москве. Оказалось, что он на протяжении нескольких лет издевался над девочками и насиловал их. При этом соседи считали его глубоко верующим человеком, который воспитывает своих детей в строгости.

    Сами девочки боялись рассказать кому-либо о своей ужасной жизни, поскольку отец запросто мог их покалечить и даже убить, сообщил источник телеканала 360. В конце концов они не выдержали издевательств тирана и решили положить этому конец.

    По словам собеседника телеканала, девочки напали на него, когда отец сидел в кресле, одна девочка ударила его ножом, вторая сестра прыскала ему в лицо из газового баллончика, а третья наносила удары молотком.

    Мужчина пытался сбежать, но дочери настигли его на лестничной клетке, где добили ударом ножа в сердце.

    Добили своего мучителя они на лестничной клетке ударом ножа в сердце. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девочки проходят по нему в качестве свидетелей.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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