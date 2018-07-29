«Нож, молоток и баллончик»: стало известно, как три дочери расправились с отцом-насильником в Москве

Москва, 29 июля. Стали известны подробности убийства отца‐насильника тремя дочерьми в Москве. Оказалось, что он на протяжении нескольких лет издевался над девочками и насиловал их. При этом соседи считали его глубоко верующим человеком, который воспитывает своих детей в строгости.

Сами девочки боялись рассказать кому-либо о своей ужасной жизни, поскольку отец запросто мог их покалечить и даже убить, сообщил источник телеканала 360. В конце концов они не выдержали издевательств тирана и решили положить этому конец.

По словам собеседника телеканала, девочки напали на него, когда отец сидел в кресле, одна девочка ударила его ножом, вторая сестра прыскала ему в лицо из газового баллончика, а третья наносила удары молотком.

Мужчина пытался сбежать, но дочери настигли его на лестничной клетке, где добили ударом ножа в сердце.

Добили своего мучителя они на лестничной клетке ударом ножа в сердце. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девочки проходят по нему в качестве свидетелей.