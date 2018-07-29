Выставка современного искусства «Здесь и сейчас» откроется в Москве

Москва, 29 июля. Крупная выставка под названием «Здесь и сейчас» начнет работу в московском Центральном Выставочном зале «Манеж» 31 июля. Об этом в интервью «Радио Культура» рассказала куратор выставки Катя Бочавар.

Планируется, что выставка объединит несколько направлений в искусстве, в том числе, театр, кино, инсталляции, sound-art, видео-арт, перформансы. Выставка будет работать до 20 августа. Вход свободный.

Участниками проекта стали Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Винзавод, театр Практика, Элекротеатр «Станиславский». Организатором выступает Департамент культуры Москвы.